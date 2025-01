Pioli: "Sarò grato per sempre al Milan. Fotografia dello scudetto? Al gol di Tonali alla Lazio, Giroud mi salta addosso e mi butta a terra"

vedi letture

In merito ai suoi anni al Milan, Stefano Pioli ha raccontato alla Gazzetta dello Sport: "Per 5 anni ho dato al Milan tutto quello che avevo, per far felice club, giocatori e tifosi. Ma non ho ricevuto in cambio meno di quello che ho dato. I conti tornano. Ho vissuto emozioni inimmaginabili e indimenticabili. Sarò grato per sempre".

Il momento più importante è stato senza dubbio lo scudetto vinto: "Una fotografia dello scudetto? Al gol di Tonali alla Lazio, Giroud, un po’ felice per il gol importantissimo, un po’ seccato perché lo avevo tirato fuori, mi salta addosso e mi butta a terra… Pochi se ne sono accorti. E poi la festa scudetto e la gioia dei miei amici a Sassuolo. Pochi oggi ricordano com’era giovane quella squadra. Abbiamo fatto un lavoro mentale incredibile. Io auguro al Milan tanta gioia del genere anche in futuro e tutto il bene possibile. Con tutto il cuore".