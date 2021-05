Piotti: "Milan, stagione da 8. Ora serve un grande centravanti"

Ottorino Piotti applaude il Milan, qualificato in Champions. "E' stata una stagione da otto - dice a Tuttomercatoweb.com l'ex portiere - ad un certo punto qualche milanista aveva fatto la bocca allo scudetto ma in fondo l'Inter aveva qualcosa in più"

Pioli quanti meriti ha?

"Ha fatto un ottimo lavoro come tutta la squadra, ha saputo creare un gruppo e anche quando c'erano le polemiche ha saputo gestire bene la squadra a livello psicologico superando i momenti difficili dopo la bellissima cavalcata".

Che cosa servirà per la Champions?

"L'intelaiatura è discreta, secondo me serve proseguire su questa linea che traccia una riga col passato, puntando cioè su giovani di prospettiva che poi trovino continuità in questa realtà. Sarà importante poi vedere cosa succede alla riapertura degli stadi: a Milano un conto è giocare a porte chiuse, altro discorso col pubblico vicino e a volte critico"

Primo colpo un centravanti?

"Direi di sì, Ibra è forte ma non potrà esser sempre disponibile, occorre magari preparare un rincalzo che strada facendo diventi titolare".

Come va a finire la vicenda Donnarumma?

"E' chiaro che deve tanto al Milan, ha un ingaggio importante. Io non sono abituato a ragionare con i parametri di oggi: quando ero all'Atalanta, c'era il Verona che mi voleva e che l'anno dopo vinse lo scudetto ma avevamo meno possibilità di imporre la nostra volontà. Io ero legato all'Atalanta e restai lì. Ora ci sono altre situazioni e il mondo è cambiato. Fossi Donnarumma mi metterei una mano sulla coscienza: devo tanto al Milan. Poi bisogna vedere cosa succede di fronte a grandi offerte".