Pirlo: "Non ho più rapporti col Milan, di quelli che c'erano è rimasto solo Maldini"

Andrea Pirlo, presentato in conferenza stampa come nuovo tecnico della Juventus Under 23, ha parlato del suo rapporto con i bianconeri, confessando di non avere più contatti col Milan: "Ho sempre mantenuto i rapporti di stima e amicizia. Non ho più rapporti con il Milan perché non c'è più nessuno di quelli che c'erano se non Maldini. Il mio percorso è stato quello di venire a vivere a Torino e ora di fare l'allenatore".