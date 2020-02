Pirlo: "Suso? Se al primo fischio perdi forza, non puoi giocare al top. Paquetà deve trovare la sua posizione"

Queste le parole alla Gazzetta dello Sport di Andrea Pirlo, ex centrocampista rossonero, sulla cessione di Suso e sulle difficoltà di Paquetà: "Suso? Se al primo fischio perdi forza, non puoi giocare al top. I campioni reagiscono all’opposto. Paquetà dal paragone con Kakà alla panchina? Evidentemente le prestazioni non sono state le stesse di Kakà… Anche lui deve trovare la sua posizione. E’ bravo ma piano con i paragoni".