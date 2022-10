Poco spazio per Kessie, l'ivoriano commenta: "È tutto diverso da prima"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Poco utilizzato (appena 328 minuti giocati finora), ma comunque dentro il progetto blaugrana. Franck Kessié, intervenuto ai media dopo la vittoria contro l'Athletic Club di ieri, ha sottolineato l'ottimo lavoro svolto da mister Xavi per rilanciare il Barcellona dopo la doppia sfida di Champions con l'Inter. "La squadra c'era rimasta male, ma abbiamo tirato fuori il carattere e ora siamo tornati sulla giusta via. Xavi e il suo staff sono riusciti a farci tornare la fiducia, sanno preparare molto bene le partite", le parole dell'ivoriano riportate da Sport.

L'ex Milan ha commentato anche il suo progressivo inserimento in Catalogna: "Questa è una nuova sfida per me, sono appena arrivato. Mi devo adattare al Paese, alla lingua e al tipo di gioco, è tutto diverso rispetto a dove ero prima. Io cerco di lavorare e dare il meglio di me in ogni allenamento per avere un minutaggio maggiore e rendere soddisfatto il mio allenatore".