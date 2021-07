Portogallo, Dalot omaggiato in patria dal Presidente della Repubblica

Dopo la convocazione nella nazionale principale e l'esordio a Euro 2020, Diogo Dalot è stato oggi insignito dal Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, della Medaglia d’Onore del Comune di Celorico de Basto della regione di Braga. L'omaggio è avvenuto oggi, perché il 25 di luglio è festa del patrono della città dove è nato il padre di Dalot. Per questo, il calciatore è stato omaggiato insieme al tennista portoghese, João Sousa, anche lui originario della città di Celorico de Basto.

Il terzino destro, in prestito al Milan nella scorsa stagione, è già a Manchester dove domani inizierà gli allenamenti con i Red Devils, e per questo motivo è stato rappresentato dai suoi genitori Jacinto Teixeira e Anabela Dalot nella cerimonia. Da Manchester, Diogo ha voluto salutare tutti tramite un video.

"È con enorme orgoglio che ricevo questa onorificenza, nonostante non sia un nativo di Celorico de Basto, perché sono nato a Braga, ma ho veramente un forte legame con il comune attraverso mio padre che è nato qui. Da quando ero un bambino ho costruito un legame con la città, che ha un posto nel mio cuore, così come tutti voi abitanti. Mi dispiace non potere essere lì con voi, perché mi trovo a Manchester, ma sono molto orgoglioso di essere rappresentato dai miei genitori e spero che loro possano esprimere questo sentimento di orgoglio che stiamo sentendo”, ha dichiarato Dalot che è stato in seguito elogiato dal presidente della Repubblica.