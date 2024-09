Prandelli: "Grosso in bocca al lupo a Tonali: può dare qualità al centrocampo dell'Italia"

Dopo circa 10 mesi di squalifica Sandro Tonali ha fatto il suo ritorno in campo: il centrocampista ex Milan oggi in forza al Newcastle ha riassaporato con i Magpies l'odore del prato verde dopo il brutto caso scommesse che lo aveva coinvolto lo scorso ottobre. Conseguentemente Tonali è stato subito convocato da Spalletti in Nazionale.

Oggi Cesare Prandelli, ex CT azzurro e allenatore di Serie A, ha parlato dell'importanza del recupero di Sandro Tonali per la Nazionale in un'intervista concessa a Tuttosport. Di seguito la domanda e la risposta.

C'è il ritorno di Tonali dopo la squalifica, ci sono le novità Okoli e Brescianini. Non si può certo dire che a Spalletti manchi il coraggio...

"Tonali non lo scopriamo adesso, gli facciamo un grosso in bocca al lupo per il rientro, può dare qualità e leadership al nostro centrocampo. Gli altri due sono giovani e fanno parte del coraggio che dobbiamo avere in questo momento perché purtroppo non siamo a livelli altissimi...."