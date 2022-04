Psg, Donnarumma sulla prossima stagione: "Sono qui per fare il titolare"

MilanNews.it

Dopo il pareggio con il Lens, il PSG ha conquistato ieri per la decima volta il titolo della Ligue 1. "È stata una bella soddisfazione - racconta Gianluigi Donnarumma ai microfoni di Sky Sport -. Per me si è trattato di un anno di ambientamento, ma sono davvero contento per com'è andata. Ci dispiace aver dato una delusione ai nostri tifosi in Champions League, ma proveremo a rifarci. Il dualismo con Keylor Navas? Sono qui per fare il titolare. Come ho già detto, per me è stato un anno di ambientamento: non è stato facile cambiare, lingua e abitudini. Con Navas ho un ottimo rapporto ma, come ha dichiarato anche lui, non è stato facile vivere questa competizione. Le cose sicuramente devono cambiare".