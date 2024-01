Real Madrid, Ancelotti: "Brahim Diaz è cresciuto grazie al Milan"

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby di Copa del Rey contro l'Atlético Madrid, che si disputerà al Metropolitano. L'allenatore del Real Madrid ha parlato anche della crescita di Brahim Diaz, tornato in estate ai Blancos dopo tre stagioni in prestito al Milan. Ecco le parole dell'ex tecnico rossonero sul trequartista spagnolo: "È tornato dopo gli anni al Milan con più conoscenze a livello tattico e con più gamba, è più potente. Negli spazi stretti si fa valere tantissimo, è importante in difesa, lavora tantissimo in qualsiasi posizione. Fa bene ovunque lo schieri, ci sta aiutando tantissimo, è molto completo" riporta tuttomercatoweb.com.

Questi i numeri di Brahim Diaz con la maglia del Milan:

TOTALE PRESENZE: 124

MINUTI IN CAMPO: 6990'

GOL: 18

MEDIA GOL: un gol ogni 388'

AMMONIZIONI: 12

PALMARES ROSSONERO: uno Scudetto (stagione 2021-22)