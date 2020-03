Reina: "Era folle continuare a giocare, l'Inghilterrà non può far finta di nulla"

Pepe Reina, portiere di proprietà del Milan in prestito all'Aston Villa, è stato intervistato da MARCA ed è stato particolarmente polemico sulla gestione dell'emergenza Coronavirus in Inghilterra: "Era una follia continuare a giocare, dobbiamo tutti prendere seriamente questa situazione. Gli altri paesi con più contagiati hanno preso misure radicali e noi dobbiamo fare la stessa cosa. L'Inghilterra non può chiudere gli occhi e far finta di nulla. La vita e la salute sono più importanti di qualsiasi sport. Le priorità nella vita devono essere chiare, questo è solo un gioco e un intrattenimento per le persone. La salute delle persone deve prevalere prima di ogni altro interesse. Qui in Inghilterra hanno raccomandato di essere prudenti e di restare in casa. Non ho il problema di tenermi in forma in casa, ma noi da lunedì ci alleniamo. Hanno imposto la quarantena e l'isolamento solo alle squadre che hanno avuto un casi di contagio. I campionati dovranno riprendere quando tutto sarà finito e la cosa più logica da fare è rimandare gli Europei all'anno prossimo".