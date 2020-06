Ricardo Oliveira, 40 anni e nessuna voglia di smettere: l'ex Milan ancora protagonista

Non è sicuramente tra gli ex giocatori rossoneri con il passato più glorioso ma, nel suo anno in rossonero, Ricardo Oliveira ha siglato 5 gol in 37 partite vincendo una Champions League. L'attaccante brasiliano, arrivato alla soglia dei 40 anni, non ha nessuna voglia di smettere. Secondo quanto riporta la Gazeta Esportiva, Oliveira starebbe valutando le proposte di Atletico Paranense e Santos per continuare la sua carriera.