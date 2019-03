RMC SPORT - Ciaschini a MN: "Gattuso non è un allenatore difensivo. Piatek? E' il giocatore giusto per far crescere il Milan"

Durante la trasmissione “Milan News” su RMC Sport, Giorgio Ciaschini, ex assistente di Ancelotti al Milan, ha parlato così del momento del Milan:

Su Chievo-Milan: "Il Chievo ha sofferto molto, ha fatto fatica, ma è una squadra molto combattiva. Ha spesso perso immeritatamente. Le partite più difficili sono quelle contro le squadre più piccole. Gattuso metterà in allarme i suoi per questo match".

Sul lavoro di Gattuso: "E' una persona che io stimo molto anche a livello umano. Da allenatore lo seguo dai tempi del Pisa, ha sempre dovuto lavorare duro per ottenere qualcosa. Ha dimostrato una crescita esponenziale, lui conosce bene l'ambiente rossonero, ma non è mai facile guidare squadre del genere. Sta gestendo alla grande il gruppo e sta dimostrando anche un'ottima conoscenza tattica. Allenatore difensivo? Non sono d'accordo visto che mette in campo Suso, Piatek, Calhaoglu e Paquetà. Gattuso sa bene quanto sia importante non prendere gol in Serie A, ma vedo un Milan equilibrato".

Su Piatek: "Il Milan crea abbastanza gioco, non credo che sia difficoltà a servire Piatek. Può capitare una partita in cui si hanno maggiori difficoltà, dipende anche da come si schierano gli avversari. Piatek è il giocatore giusto per far crescere il Milan, aiuta la squadra, si muove e rende efficace il gioco dei compagni. Servirà un po' di tempo per trovare la migliore intesa con i compagni, ma credo che le cose stiano andando già abbastanza bene".

Su Biglia e Bakayoko: "Bisogna stare molto attenti sugli equilibri. Gattuso deve studiare ogni partita e decidere chi schierare in base al tipo di partita".