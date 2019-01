RMC SPORT - Collovati: "Gattuso sta facendo dei miracoli con la squadra che ha. Piatek? Nome giusto per il Milan"

L'ex rossonero Fulvio Collovati ha rilasciato queste parole su Rino Gattuso ai microfoni di RMC Sport: "Gattuso sta facendo dei miracoli con la squadra che ha, ma viene sempre etichettato come allenatore di seconda fascia. Piatek? Nome giusto per il Milan, ma a campionato in corsa non capisco perchè il Genoa lo abbia venduto".