RMC SPORT - Di Gennaro sul Milan: "Quarto posto fondamentale, contro il Bologna deve vincere"

L'opinionista ed ex giocatore Antonio Di Gennaro, in diretta nel 'Live Show' di RMC Sport, ha commentato così Bologna-Milan di questa sera: "Dopo la disfatta in Grecia, per il Milan il quarto posto diventa fondamentale. Il Bologna sta vivendo un momento difficile, ma per una squadra che si deve salvare le partite da vincere sono altre. Inzaghi credo possa mettere la firma sul pareggio, Gattuso no".