RMC SPORT - Galliani a MN: "Il Milan è la squadra che si è rinforzata di più a gennaio in tutta Europa, Piatek e Paquetà due pezzi da 90"

Durante la trasmissione “Milan News” su RMC Sport, Adriano Galliani ha parlato così del mercato di gennaio del Milan: "In quel girone di andata ci trascinò El Sharrawy, mentre nel ritorno Balotelli, arrivato a gennaio, fu determinante per andare in Champions. Secondo me il Milan è la squadra che si è rinforzata di più a gennaio in tutta Europa. Ieri ho fatto i complimenti al mio amico Leonardo, sono stati due colpi di mercato azzeccati. Da tifoso dico che il Milan ha messo in rosa due pezzi da novanta, la squadra rossonera ha tutto ora per competere per la Champions. Senza il gol di Icardi nel derby adesso il Milan sarebbe vicino anche al terzo posto".