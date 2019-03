RMC SPORT - Graffiedi: "Grande lavoro di Gattuso sul gruppo, l'ho rivalutato tantissimo"

Mattia Graffiedi, ex attaccante rossonero, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport e sul Milan di Gattuso ha dichiarato: "Rino ha fatto un grandissimo lavoro con il gruppo. L'ho rivalutato tantissimo, sarebbe stato bello vedere questo Milan ancora in Europa League. Avrebbe avuto tutte le carte in regola per arrivare fino in finale".