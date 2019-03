RMC SPORT - Oddo a MN: "Calabria-Conti? Nelle grandi squadre la competitività è fondamentale"

Durante la trasmissione “Milan News” su RMC Sport, Massimo Oddo, ex terzino rossonero, ha commentato così la concorrenza sulla fascia destra tra Calabria e Conti: "Nelle grandi squadre la competitività è fondamentale. Calabria sta facendo cose straordinario, ma avere dietro uno come Conti serve per tenere sempre attaccata la spina. Io avevo dietro Cafù e non potevo assolutamente sbagliare".