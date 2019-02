RMC SPORT - Pancaro a MN: "Corsa Champions? Tante squadre in pochi punti, non vedo una favorita. Sulla Coppa Italia..."

Giuseppe Pancaro, ex terzino rossonero, è intervenuto alla trasmissione “Milan News” su RMC Sport e ha commentato così la corsa alla Champions e alla Coppa Italia:

Sulla corsa Champions: "Ci sono tante squadre in pochi punti, ma quelle più accreditate per me sono Milan, Roma, Lazio e Atalanta. Non vedo una favorita, ma vedo una bella lotta tra queste squadre".

Sulla Coppa Italia: "Arrivati a questo punto tutte le squadre rimaste puntaranno a vincere. Negli ultimi anni questa competizione è stata riscoperta perchè vincerla vuol dire alzare un trofeo. Tra Milan e Lazio sarà una bella sfida, possono puntare entrambe a vincere la coppa".