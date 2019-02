RMC SPORT - Sala a MN: "Il ritorno di Biglia è positivo per il Milan. Pochi gol subiti? Tutta la squadra è cresciuta"

Luigi Sala, ex difensore rossonero, è intervenuto alla trasmissione “Milan News” su RMC Sport e ha commentato così il momento del Milan:

Sulla fase difensiva: "Tutta la squadra è cresciuta, ora il Milan subisce meno perchè la diga a centrocampo Bakayoko-Kessie stanno facendo molto bene. Romagnoli è cresciuto molto, così come Calabria che sta dando tanto anche in fase di spinta. Bisogna fare i complimenti a Rino che ha trovato la formula giusta".

Su Biglia: "E' un problema piacevole per Gattuso. Biglia ha grande qualità e personalità, ci saranno partite in cui ci sarà bisogno della sua presenza e delle sue idee, quindi sono sicuro che quando servirà Rino saprà dove metterlo. Adesso il Milan ha trovato una quadratura importante in mezzo al campo, ma il ritorno di Biglia è certamente qualcosa di positivo per il Milan".

Su Atalanta-Milan: "Bergamo è sempre nel mio cuore, sono stato molto bene in nerazzurro, ma il mio cuore è da sempre rossonero".