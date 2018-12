RMC SPORT - Sala a MN: "Suso è il valore aggiunto del Milan. Conti? Mi auguro possa tornare in campo il prima possibile"

Intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”, Luigi Sala, ex difensore rossonero, ha dichiarato:

Sulla gara di stasera: "Gattuso fa bene a non dare nulla per scontato, lui vuole vincere e continuare a fare bene. Il suo Milan giocherà per fare la partita e per vincere".

Su Conti: "Mi auguro possa tornare in campo il prima possibile. E' un grande talento, ha avuto grande sfortuna, ma sta lavorando per rientrare e tutti speriamo possa tornare il giocatore che abbiamo visto all'Atalanta".

Su Abate centrale: "E' un giocatore di grande esperienza che si applica molto e quindi impara in fretta anche nuovi ruoli. E' un ragazzo che è sempre stato molto serio".

Sul mercato di gennaio: "Se devi prendere qualcuno in difesa deve essere più bravo e più forte di quelli che ci sono già, altrimenti punterei su quelli che ci sono già nella rosa di Gattuso. Rino e la società sanno comunque se al Milan serve un intervento in difesa".

Su Suso: "E' un giocatore determinante che fa la differenza al Milan e la farebbe in tante altre squadre. Contro il Torino non ha giocato una grande partita, forse anche a causa di un piccolo problema fisico. Avere al top lo spagnolo è fondamentale per il Milan. Suso è il valore aggiunto del Milan".