Roberto Baggio: "È una vergogna che l’Italia non si sia qualificata di diritto al Mondiale"

Roberto Baggio, ex calciatore tra le altre del Milan, come riportato da SportMediaset ha commentato la mancata qualificazione al Mondiale dell'Italia oltre che la sconfitta subita nella Finalissima contro l'Argentina: "È una vergogna che l’Italia, pur avendo vinto l’Europeo, non si sia qualificata di diritto al Mondiale. Una vera follia. Una partita secca si può perdere contro chiunque, ma questi ragazzi avrebbero diritto a un premio per quello che hanno fatto all'Europeo. Se io fossi stato in quella squadra avrei faticato ad accettarlo e mi fa rabbia. Sconfitta con l'Argentina? Credo che l’Italia abbia sofferto l’eliminazione che ha avuto dal Mondiale, per me è un discorso psicologico".