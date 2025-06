Rodriguez: "Gattuso bravo ma tosto, a volte volavano schiaffi e anch'io le ho prese. Pioli si è sempre comportato bene con me"

Ricardo Rodriguez, ex terzino rossonero ora al Betis Siviglia, ha commentato così a calciomercato.com la sua esperienza al Milan dove arrivò nell'estate 2017: "Mirabelli mi voleva fortemente, io avevo chiesto al club di andare via perché dopo cinque anni e mezzo al Wolfsburg volevo fare una nuova esperienza. Qualche mese prima avevo parlato con Ausilio, ma piacevo molto a Mirabelli che prima di andare al Milan ha lavorato nel club nerazzurro. Che aria si respirava in quegli anni con Yonghong Li? Noi non sentivamo questa pesantezza, eravamo un bel gruppo con tanti giocatori nuovi. Fin dal primo giorno mi hanno detto che al Milan si gioca per lo scudetto, ma quando ci sono 8/9 acquisti non è facile, serve tempo. E noi non ce l'abbiamo avuto.

Montella era un buon allenatore ma era un periodo in cui non si vinceva e non siamo stati molto insieme. Gattuso bravo ma tosto, a volte volavano schiaffi e anch'io le ho prese. L'arrivo di Theo Hernandez? Quell'anno aveva iniziato Giampaolo, esonerato dopo sette partite; ho giocato le prime tre, poi ha preferito Theo. Eppure io avevo le caratteristiche per fare una difesa in linea come piaceva a lui. Pioli? Con me si è sempre comportato bene, ma da quel momento in poi Hernandez è diventato titolare. Avevo capito che non avrei avuto spazio e che mi vedevano solo come vice Theo, così ho chiesto di andare via".