Roma, Cristante: "Al Milan ho imparato tanto dai campioni che c'erano in squadra. Nesta dava molta sicurezza"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta uno stralcio dell'intervista che Bryan Cristante, centrcampista della Roma, a SportWeek. Il giocatore giallorosso ha parlato così della sua crescita quando era al Milan: "Studiavo i centrocampisti e il mio idolo era Lampard. Ho avuto la fortuna di esordire in un Milan dove c’erano veramente tanti campioni, tutti più o meno dai trenta anni in su. Ho imparato tanto da loro, ho capito cosa fosse davvero un professionista lavorando insieme a loro tutti i giorni, durante le partite e gli allenamenti. Ho avuto la fortuna di poter giocare con Nesta. Dava molta sicurezza, sia come persona che come giocatore. Per l’attacco, invece, sceglierei Kakà".