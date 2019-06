Gonzalo Higuain dovrebbe far ritorno in Italia in quanto il riscatto dal Chelsea al momento appare molto difficile. Tuttavia, l'ex attaccante del Milan potrebbe ripartire lontano da Torino. Secondo quanto riferito da Radio Radio, infatti, la Roma avrebbe individuato nell'argentino il sostituto di Dzeko, vicino all'Inter, chiedendo informazioni alla Juventus.