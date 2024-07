Roma su Silvio Berlusconi: "Ci teneva tantissimo allo stile Milan: c’era prima il club e poi tutto il resto. Era un uomo di cuore"

Intervistato da Gianlucadimarzio.com, Flavio Roma ha parlato così di Silvio Berlusconi, suo ex presidente al Milan: "Ci teneva tantissimo allo stile Milan: c’era prima il club e poi tutto il resto. Raccontava le sue storie, le sue idee di calcio e si rideva tutti insieme. Ho scoperto un uomo di cuore, sempre pronto a risolvere qualsiasi incomprensione, anche di persona insieme a Galliani. Milanello era una vera famiglia, in tutte le sue componenti e la squadra rappresentava il top del calcio italiano”.

Nei tre anni al Milan, l'ex portiere ha giocato con campioni, tra cui Zlatan Ibrahimovic: "Qualcuno ne parla in maniera negativa ma non sono d’accordo, vuole sempre stimolare il prossimo. Rissa con Oniyewu? Un fulmine a ciel sereno: eravamo al campo esterno di Milanello, dopo le prime scaramucce passarono ai fatti abbracciandosi non certo in modo affettuoso. Non riuscimmo a dividerli neanche in dieci”.