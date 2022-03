Roma, torna di moda Dalot in caso di non riscatto di Maitland-Niles

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il rendimento di Maitland-Niles nella Roma, dopo un iniziale buon impiego, è andato a calare e adesso la discussione per una sua conferma estiva pare essere praticamente nulla. Il giocatore è arrivato in prestito secco e dunque ci sarebbe da discutere da zero la sua permanenza che però non è nelle priorità del club giallorosso. Non a caso, negli ultimi giorni è tornato in auge il nome di Diogo Dalot del Manchester United, giocatore che Mourinho sarebbe contento di avere a disposizione per il prossimo campionato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.