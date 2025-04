Romagnoli in gol nel derby, ma anche con la Lazio sembra destinato a salutare a zero per problemi sul rinnovo

Alessio Romagnoli si sta confermando in questa stagione uno dei leader della difesa della Lazio. Ieri sera all'Olimpico ha sbloccato il derby poi finito 1-1, un colpo di testa su preciso cross di Luca Pellegrini che ha permesso al difensore classe '95, alla 36esima presenza, di realizzare il suo quinto gol stagionale. Il secondo in campionato dopo quello contro l'Udinese.

Romagnoli ci aveva provato anche a inizio primo tempo, ma in quell'occasione Svilar con un colpo di reni ha intercettato il pallone. "Peccato perché potevo fare doppietta - ha dichiarato l'ex capitano del Milan al termine del match -. Sarei stato il primo difensore nella storia della Lazio credo. È una gioia a metà, un gol bello e significativo ma poi conta vincere. Dispiace perché abbiamo fatto una buonissima partita. Dopo aver segnato ci siamo un po' abbassati e potevamo fare di più. Abbiamo avuto due occasioni nitide per segnare ancora".

Romagnoli è alla sua terza stagione alla Lazio. Tornò nella Capitale nell'estate 2022, dopo la scadenza del contratto col Milan. Lo fece a parametro zero, con un contratto quinquennale da circa tre milioni di euro netti a stagione ma anche con una promessa mai verbalizzata: un adeguamento in caso di qualificazione in Champions League al termine della stagione 2022/23.

Detto, fatto: quell'anno con Maurizio Sarri in panchina la Lazio concluse il campionato al secondo posto, alle spalle del Napoli.

L'adeguamento promesso però non c'è mai stato e da quel momento in poi - nonostante successivi tentativi di riconciliazione e di giungere a un altro tipo di accordo - il rapporto tra società e calciatore ha perso smalto. Ecco perché a fine stagione non è da escludere un suo addio. A 30 anni Romagnoli sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua carriera, a due anni dalla scadenza del contratto con la Lazio già diversi club di Premier hanno chiesto informazioni. C'è solo da capire, e al momento non è noto, quanto eventualmente chiederà Lotito per una sua cessione.