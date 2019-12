Rui Costa: "Col Milan ho vinto tanto, mi auguro che torni a trionfare presto"

L’ex fantasista di Fiorentina e Milan e ora dirigente del Benfica Manuel Rui Costa ha parlato a margine del Golden Boy non solo di Joao Felix, ma anche delle sue due squadre italiane:

Come vede la situazione di Milan e Fiorentina?

“Milan e Fiorentina non stanno nella migliore positive, ma sono due club enormi e presto riusciranno a raggiungere i traguardi che hanno in testa. Per fortuna, e per il mio orgoglio, col Milan ho vinto tanto e mi auguro che possa tornare a trionfare quanto prima. Che possa competere per Scudetto e Champions”.