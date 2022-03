Sacchi dopo il derby di Coppa Italia: "Sia Milan sia Inter hanno qualche problema"

MilanNews.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha commentato così lo 0-0 di ieri tra Milan e Inter: "Era prevedibile che finisse così, ma obiettivamente qualche emozione in più la gente l’avrebbe meritata. Anche perché è un periodo buio per il mondo, con la guerra in Ucraina, e abbiamo bisogno di svagarci un po’. Beh, Milan e Inter non ci hanno aiutato: a San Siro, di belle cose, se ne sono viste poche. Sia il Milan sia l’Inter sono due squadre con qualche problema. Il campo sembrava sempre troppo lungo o troppo largo, i giocatori non riuscivano a coprirlo bene. Ciò significa che probabilmente c’è un calo atletico. Più da parte dell’Inter che del Milan, a dir la verità".