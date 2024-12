Sacchi: "Milan ancora discontinuo, che fatica contro la Stella Rossa"

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha commentato così sulle pagine della Gazzetta dello Sport la vittoria di ieri del Milan contro la Stella Rossa: "Anche il Milan festeggia per la vittoria sulla Stella Rossa, ed è un successo importante in ottica qualificazione. Ma i rossoneri hanno faticato non poco, e ciò testimonia che ancora non si sono scrollati di dosso quella discontinuità di rendimento che tanto li ha penalizzati in questa prima parte di stagione.

In ogni caso il Milan è lì, lotta per entrare negli ottavi di Champions così come la Juve, e il calcio italiano non può che essere felice per queste due grandi di nuovo protagoniste in Europa".