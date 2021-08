Sacchi: "Milan da scudetto? Candidato sì, favorito no"

In merito alle possibilità di scudetto del Milan nel prossimo campionato, l'ex rossonero Arrigo Sacchi ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Candidato sì, favorito no. Se i rossoneri riusciranno a fare un passo in avanti verso l’interiorizzazione del gioco, allora nessun traguardo è precluso. Intendo che i calciatori devono arrivare a fare proprio il gioco a tal punto che le azioni nascano quasi automaticamente. La Nazionale di Mancini dovrebbe aver insegnato qualcosa, no?".