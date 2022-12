Sacchi: "Milan-Ziyech? Mi fido di Maldini, Massara e Pioli che finora hanno sbagliato pochissimo"

MilanNews.it

In merito al possibile arrivo al Milan di Hachim Ziyech, l'ex rossonero Arrigo Sacchi ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Si tratta di un giocatore dalle notevoli qualità, ma per avere successo non basta la tecnica, non bastano i piedi, non bastano i dribbling. Ci vuole la testa. Io, come persona, non conosco Ziyech e dunque non posso esprimere un giudizio. Però mi fido di Maldini, di Massara e di Pioli che, finora, hanno sbagliato poco, se non pochissimo. Se loro lo hanno visto e lo hanno seguito, e si sono convinti che possa essere funzionale al progetto, allora fanno bene ad acquistarlo".