Sacchi su USA 1994: "In quella Nazionale c’ero io e c’erano tanti milanisti, quindi c’era Berlusconi. Ecco, forse in tanti avevano paura che Silvio vincesse quel Mondiale...".

vedi letture

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha rilasciato un lunga intervista al Resto del Carlino nella quale ha parlato non solo dei suoi anni in rossonero, ma anche della sua avventura da ct dell'Italia. E il suo pensiero non può che tornare alla finale del Mondiale del 1994 negli Stati Uniti, persa dagli azzurri ai rigori contro il Brasile. Ecco le sue parole: "Ci mandarono in ritiro dov’era impossibile allenarsi: umidità e temperature insostenibili.

I brasiliani alloggiavano a nord-ove st, in un posto molto più vivibile. Come la Svezia, che non a ca so, nella finale per il terzo po sto, schiantò 4-0 la Bulgaria. Mi sono chiesto perché ci mandarono proprio lì e sono arrivato a una conclusione: in quella Nazionale c’ero io e c’erano tanti milanisti, quindi c’era Berlusconi. Ecco, forse in tanti avevano paura che Silvio vincesse quel Mondiale...".