Sacchi sul derby di Coppa Italia: "La punizione per il Milan è eccessiva"

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport il derby di Coppa Italia: "Vittoria meritata da parte dell’Inter, ma la punizione per il Milan è eccessiva. L'Inter ha aperto subito la partita con un bel gol di Lautaro e poi ha puntato sul contropiede. Ma a proposito del primo gol di Lautaro, chi lo marcava? Il Milan è stato troppo disattento e la dimostrazione si è avuta anche in occasione del raddoppio".