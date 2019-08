Sacchi sul Milan: "Le idee ci sono, ora tocca ai giocatori. Su Giampaolo..."

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha parlato così a SportMediaset di Marco Giampaolo e del Milan: "Giampaolo lo volevo prendere prima quando ero al Parma e poi quando ero responsabile delle nazionali giovanili volevo metterlo alla guida dell'Under 21. Milan? Il club viene prima della squadra, così come una squadra viene prima di ogni singolo. Un singolo senza squadra e club non conta niente. Le idee ci sono, ora tocca ai giocatori diventare degli eroi. Gli eroi sono tutti coloro che fanno che quello che possono fare.