Sacchi sul Milan: "Theo è un fenomeno. CDK? Mi aspettavo qualcosa di più"

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito alla prestazione del Milan contro il Napoli, l'ex rossonero Arrigo Sacchi ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport: "Brahim Diaz ha dato una bella scossa e poi Theo Hernandez è proprio un fenomeno. L’azione del gol del pareggio di Giroud è stata meravigliosa. Mi è piaciuto tutto e Pioli deve essere soddisfatto di questa prestazione della sua squadra. L’unica cosa stonata è il risultato, ma una grande squadra ha le risorse per reagire. Ecco, analizzando le prestazione dei singoli, forse da De Ketelaere mi aspettavo qualcosa di più. E anche Saelemaekers non è stato sui suoi soliti livelli. Però il resto ha funzionato. In difesa sono stati bravi, a centrocampo hanno fatto girare il pallone e Giroud, là davanti, ha giocato forse la sua miglior partita".