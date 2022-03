Sacchi sul primo posto del Milan: "Le idee contano più dei soldi"

MilanNews.it

In merito al primo posto de Milan con il monte ingaggio più basso rispetto alle dirette concorrenti, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Bene così, le idee contano più dei soldi. Vi racconto un aneddoto. Alla mia prima stagione da allenatore al Fusignano, mi mancava il libero. Andai da un dirigente, che io consideravo un maestro di vita, il mitico Alfredo Belletti, e gli spiegai il problema. Lui mi disse: 'Che numero di maglia ha il libero?'. 'Il 6'. Andò a prendere la maglia e dandomela concluse: 'Adesso, se sei bravo, il libero lo costruisci con il lavoro e con le idee'. Non c’erano soldi, dunque non c’erano alternative. Quell’anno vincemmo il campionato".