Sassuolo, proposto Balotelli per sostituire Boateng

Un ex rossonero per un ex rossonero. Il Sassuolo potrebbe puntare su un altro ex milanista per sostituire il ghanese, approdato al Barcellona. Si tratta di Mario Balotelli che, secondo quanto rivelato da Sky Sport, non avrebbe ancora definito il suo trasferimento al Marsiglia e che sarebbe stato offerto alla società emiliana nelle ultime ore. Tuttavia, attualmente il centravanti sarebbe più vicino al club francese.