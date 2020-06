Sassuolo, Rossi: "Dobbiamo capire quale sarà il momento di cedere Locatelli"

Giovanni Rossi, direttore sportivo del Sassuolo, è intervenuto a Sky Sport 24 e ha parlato dell'ex rossonero Locatelli che si sta distinguendo in Emilia: "Locatelli quando è arrivato veniva da un momento difficile, ora si sta affermando ad alti livelli, anche grazie a De Zerbi. Dobbiamo capire bene quale sarà il momento per cederlo, quando andrà via sarà protagonista in squadre di livello, ha tutte le carte in regola per farlo".