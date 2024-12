Savicevic su Milan-Barcellona 4-0 del 1994: "Ho segnato il mio gol più bello. Erano convinti di massacrarci e invece..."

Intervistato dalla Gazzetta Sportiva in edicola oggi, Dejan Savicevic, grande ex giocatore rossonero, è tornato a parlare della finale di Coppa dei Campioni del 1994 in cu il Milan ha battuto 4-0 il Barcellona: "Loro erano giustamente i favoriti, ma avevano fatto un grande casino. Presuntuosi, erano convinti di massacrarci e invece abbiamo vinto noi 4-0, due di Massaro, uno mio e poi Desailly. Non sempre i favoriti vincono e si divertono...

Il gol in pallonetto? Berlusconi mi voleva bene e la sera prima mi chiamò al telefono: 'Dejan, sono due anni che ti aiuto e ti difendo, se sei un genio dimostralo'. Fa molto piacere essere ricordato, il Milan ha una grandissima storia, è una delle squadre più grandi e famose del mondo ed è veramente bello sapere che dentro ci sei entrato anche tu. Mi hanno invitato per la cerimonia dei 125 anni, ma non posso venire a Milano. Mi dispiace, so che ci saranno tanti compagni e amici, purtroppo sono impegnato con la mia Federazione, sono il presidente, c’è un sacco di lavoro. Mando a tutti un grande abbraccio".

Savicevic è poi tornato ancora sul suo gol al Barcellona: "Ce l’ho nella memoria e non sarà mai più cancellato. Come quella meravigliosa, indimenticabile notte. Come si fa? Il mio gol più bello? Forse, penso. Sicuramente il più, come si dice?, televisivo: è finito nelle cassette e nei dvd, è molto emozionante. Su Internet è diventato quasi virale.Ma di belli, bellissimi ne ho fatti tanti anche con la Stella Rossa".