Serena: "Milan poco continuo quest'anno. Voto alla stagione? 6"

Ai microfoni del Corriere della Sera (ed. Milano), Aldo Serena, ex attaccante rossonero, ha commentato così la stagione del Milan: "È stato un anno contrassegnato dalla mancanza di continuità. Gli uomini che dovevano garantire il salto di qualità, da Calhanoglu a Suso, hanno avuto alti e bassi. E Higuain accolto con squilli di tromba è scappato a gennaio dopo non essersi ambientato. Voto al campionato del Milan? Dico 6. Vero è che il gruppo ha fatto intravedere possibilità di crescita. Ma Piatek ad esempio può garantire rendimento sotto il profilo quantitativo. Sul piano qualitativo non è paragonabile ai grandi attaccanti che il Milan ha avuto in passato".