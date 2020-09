Serena sul Milan: "Senza Ibra deve cambiare modo di giocare e cercare di più la profondità"

L'ex rossonero Aldo Serena, intervistato dalla Gazzetta Sportiva, ha commentato così l'assenza di Ibrahimovic per il Milan: "Se il Milan di oggi può riuscire a fronteggiare l’assenza di Ibra? Se cambia modo di giocare, sì. Con Zlatan cerca di avvolgere le squadre avversarie arrivando sull’esterno per recapitargli palloni, o giocando per vie centrali facendo di lui il perno per fisicità e capacità di restituire palla con i tempi giusti. Al contrario, senza Ibrahimovic, il Milan cercherà più profondità. Servirà per questo maggiore velocità e immediatezza nel passaggio sui movimenti degli attaccanti. Senza le sponde di Ibra non si deve dar tempo alle difese di compattarsi. Le caratteristiche di Rebic e Leao confermano la tesi, attaccano la profondità, hanno qualità nel dribbling, possono inventarsi soluzioni a sorpresa".