Serginho festeggia il compleanno, il Milan: "Leggenda in rossonero"

Festa in casa rossonera per un grande ex milanista come Serginho. Il terzino brasiliano oggi spegne 53 candeline e festeggia il compleanno. Arrivato in rossonero nel 1999, Sergio è rimasto a Milanello per nove stagioni in cui è riuscito a vincere da protagonista tutto quello che si poteva vincere. Questo il suo palmarés in rossonero: 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee, 1 Mondiale per Club.

Il Milan, questa mattina, gli ha dedicato un messaggio di auguri sui propri canali social ufficiali. Così ha scritto il club rossonero: "Sensazionale Serginho. Leggenda in rossonero".