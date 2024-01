Shevchenko: “Stadi distrutti e talenti perduti: Ucraina, rialzati”

vedi letture

Andriy Shevchenko a La Repubblica: “Stadi distrutti e talenti perduti: Ucraina, rialzati”. L'ex Milan è stato appena eletto presidente della federcalcio di Kiev e ha parlato dei suoi progetti spiegando il suo programma. "Mantenere il calcio in Ucraina. I campionati si rigiocano da due stagioni, anche se la gente, al suono delle sirene, va sottoterra nei bunker. Digitalizzazione: per capire quanti giovani sono usciti dall’Ucraina per via della guerra, per non disperdere i talenti, serve un monitoraggio come in Croazia negli anni Novanta. E poi c’è la preparazione della Nazionale per i play-off dell’Europeo".

Il no alla riapertura alla Russia, caldeggiata dal presidente UEFA Ceferin? "Come Federazione non la riteniamo giusta, abbiamo scritto a Nyon", le parole dell'ex attaccante rossonero.