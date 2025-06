Il Liverpool sogna l'ex rossonero Kerkez: il Bournemouth chiede 48 milioni di euro

vedi letture

Il Liverpool è sempre più fiducioso nel riuscire ad ingaggiare Milos Kerkez dal Bournemouth. Le Cherries dopo aver perso Huijsen, ormai al Real Madrid, si preparano a dover dire addio ad un altro pilastro di Iraola per via dell'insistenza dei campioni di Premier League, che vogliono chiudere il colpo per assicurarsi il terzino sinistro ungherese classe 2003.

Secondo quanto appurato da Sky Sports UK, il Bournemouth però non svenderà Kerkez, tant'è che al momento il prezzo fissato per lui staziona su 40 milioni di sterline (47-48 milioni di euro circa). Questo perché l'ex giocatore delle giovanili del Milan ha un contratto valido ancora per tre anni, fino al 2028. La posizione del giocatore invece? Come già noto il terzino da due gol e sei assist stagionali è disponibile a trasferirsi al Liverpool e non sono previsti problemi in quanto ad accordo personale per l'ingaggio del giocatore. Questo a discapito del Real Madrid, che ha mostrato il proprio interesse.

Prelevato dall'AZ Alkmaar nel 2023 dal Bournemouth per circa 18 milioni di euro, Kerkez potrebbe presto compiere lo step più importante della sua carriera e a soli 21 anni. Un affare per il Liverpool che sta ancora smaltendo la delusione per l'addio di Trent Alexander-Arnold al Real Madrid, mentre si procede anche nella trattativa per assicurarsi Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen.