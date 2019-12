Simone: "Il mio Milan è stato qualcosa di irripetibile"

Marco Simone, ex attaccante rossonero, è intervenuto a Radio Sportiva e sul momento del Milan ha dichiarato: "La rimpatriata di ieri è stata bellissima, perché non c'erano solo i grandi giocatori del passato ma tutti quelli che hanno contribuito a questa storia e a questo percorso straordinario, come dirigenti e impiegati. E' impossibile tornare ai livelli del mio Milan, è stato qualcosa di irripetibile: bisogna servirsi di questo passato, ma oggi ci sono dei fattori come il budget e il ritardo di programmazione che fanno sì che non si possa tornare subito a certi livelli. Il Milan deve fare il suo percorso passando da queste stagioni difficili e avendo il coraggio di fare qualcosa di nuovo. Boban e Maldini devono essere messi in condizione di lavorare da grande squadra, se chiedi di vendere il miglior giocatore è difficile".