Sky - 2 punti e ultimo posto: Giampaolo non sarà più l'allenatore della Sampdoria

Secondo quanto riportato da SkySport, a causa dei 2 punti in 8 partite, conquistati nei due pareggi contro Juventus e Lazio, e l'ultimo posto in classifica dopo lo 0-3 casalingo subito contro il Monza, Marco Giampaolo non sarà più l'allenatore della Sampdoria; per lui si tratterà del terzo esonero consecutivo dopo gli addii a Milan e Torino.