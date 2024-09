Spalletti racconta come ha ritrovato Tonali dopo la lunga squalifica

vedi letture

Come sta Tonali? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale che alla vigilia della sfida contro la Francia - gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Nations League - ha risposto così: "Tonali per noi diventa fondamentale, ha quel livello e quello spessore di calciatore internazionale. Ha ritmo e determina tanto per una squadra: l'abbiamo ritrovato sorridente, voglioso di stare coi compagni. Abbiamo ritrovato un calciatore forte".

Poi sulla sfida di stasera, questo il suo pensiero: "Questa settimana ho visto dei ragazzi che hanno dentro le qualità per diventare dei top player. Probabilmente hanno bisogno di qualche esperienza, ma ho visto anche convinzione e autostima: la squadra non vuole essere prigioniera degli altri. Ho visto la consapevolezza che noi contro la Svizzera siamo stati inferiori, ma siamo stati inferiori anche rispetto a noi stessi. C'è la voglia di sistemare queste cose e poi dal punto di vista tattico è sempre questo a fare la differenza, è importante una buona gestione della palla. Si sta formando un gruppo composto da diversi giocatori che fanno parte di tre squadre, poi diversi giocano all'estero e portano dentro esperienze importanti. E' chiaro che abbiamo da giocare qualche partita per fare esperienza, anche se il calcio e le partite a volte producono risultati che rendono la vita folle. Però siamo noi un po' gli amministratori di noi stessi, dobbiamo saper valutare i nostri comportamenti".