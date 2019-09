Sportmediaset: Inzaghi sotto accusa: scelte contestate, c'è l'ombra di Gattuso

Un ambiente seduto sul cratere di un vulcano. Tutte le certezze, molte presunte poche vere, svanite nel giro di quattro giorni, Le sconfitte con la Spal e con il Cluj nell’esordio in Europa League, fanno tornare alla luce problemi di una gestione, quella inzaghiana, che solo qualche trofeo vinto è spesso riuscito a nascondere. Dal rapporto tra i giocatori e il tecnico. Alla scelta di figure controverse inserite in uno staff sanitario da sempre sotto la lente d’ingrandimento. E nelle ultime settimane anche alcune certezze di Inzaghi stanno venendo meno. Come il rapporto con alcuni senatori del gruppo biancoceleste che sembrano non seguire più l’allenatore che sta perdendo di credibilità all’interno del gruppo. Tra queste la scelta, molto criticata, di escludere dalla lista dei convocati per la trasferta di Europa League Ciro Immobile, che nell’allenamento della vigilia ha contestato, seppur non platealmente, la scelta di Inzaghi di non farlo giocare in Europa. Da qui la decisione di rimanere a Roma. Il tecnico attraverso brevi discorsi, come quello fatto alla squadra dopo Cluj, cerca di riprendersi un briciolo di credibilità ma i suoi tentativi non sembrano convincere la squadra. Inzaghi già sotto esame e c’è già chi vede all’orizzonte l’ombra di Rino Gattuso.