S.Simic e il messaggio all'Italia: "Vi voglio bene, voi siete la culla dell'Europa"

Stefan Simic, difensore ora in forza all'Hajduk Spalato, è cresciuto nel settore giovanile del Milan e all'Italia è ancora fortemente legato. Il croato ha perciò voluto mandare un messaggio di affetto e vicinanza agli italiani, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo di Instagram, in questo difficile momento di emergenza nazionale per il Coronavirus:

"MADRE ITALIA

Cari Italiani

voi siete la culla di questa civiltà e dell'Europa in cui viviamo. Un terzo della cultura mondiale si trova nella penisola appenninica. Voi siete l'unico Paese in cui torno sempre, non smetto mai di scoprirlo. L'inizio e la fine dell'arte, delle città, dell'architettura, della musica, della moda, dello sport, del turismo, della gastronomia. L'Italia è il sinonimo della bellezza della vita. E mentre state affrontando una delle tragedie più grandi, cantate con orgoglio dai balconi di Napoli, Salerno, Roma. E invece del pianto, si sente la canzone. Quella canzone è vostro unico messaggio al mondo e a tutti noi. Forza Italia!!! Restate a casa, prendetevi cura di voi stessi, delle vostre famiglie e degli altri. Vi voglio bene ❤ un grande abbraccio. Stefan".